Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Granta возглавила рейтинг самых популярных в России авто с "механикой"

Авто print

LADA Granta заняла первое место в рейтинге самых популярных новых автомобилей с механической коробкой передач в России за первые месяцы текущего года.


Тест-драйв Lada Granta / Лада Гранта

Список составили специалисты аналитического агентства "Автостат".

За первые месяцы 2019 года в России было продано 25,8 тысяч автомобилей LADA Granta, отмечают автоэксперты.

На втором месте рейтинга оказалась LADA Vesta. Таких машин в стране продали 25,3 тысячи.

На третьем же месте оказалась LADA Largus. Таких машин, сообщает "Автостат", продали 9,4 тысячи.

В десятку самых популярных автомобилей также попали LADA 4X4, Renault Duster, Renault Logan, KIA RIO, LADA Xray, Chevrolet Niva и Volkswagen Polo.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы LADA авто Россия
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Ветрянка: никто не защищён
Диета
Безглютеновая диета: польза или вред
Расследования
Почему падают отечественные самолеты? История одного директора завода
Новости Все >
Британцы раскритиковали ВВС страны за сопровождение самолетов РФ над Балтикой
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
Ученый считает, что финал "Игры престолов" подарит фанатам открытую концовку
Granta возглавила рейтинг самых популярных в России авто с "механикой"
"Марш верности": армия Венесуэлы ждет США с оружием в руках
Максим Резник вымогал взятки со строительных компаний?
Константин Костин: в политической мотивации людей глобальные темы уступают место повседневным
Навальный поставил не на тех "лошадок": Соболь и Гусева проваливают предвыборные кампании в столицах
Шойгу раскритиковал российские учебники географии
Устроившая дебош на борту самолета пенсионерка отделалась штрафом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто

Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.

Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Новости спорта
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в истории
Евросоюз
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Новости Екатеринбурга
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов

Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?

Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кучма назвал источником проблем Украины "написанную в Москве" историю страны
Новости Украины
Кучма назвал источником проблем Украины "написанную в Москве" историю страны
Расследования
Воруйте все: "Роскосмос" не будет у себя проводить революций
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Общество
Топ-менеджер космической отрасли России уволился из-за границы

Гендиректор одного из филиалов "Роскосмоса" под предлогом командировки уехал в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении.

Топ-менеджер космической отрасли России уволился из-за границы
Опрос на Украине: 75% украинцев ждут от Зеленского переговоров с Путиным
Новости Украины
Опрос на Украине: 75% украинцев ждут от Зеленского переговоров с Путиным
Расследования
Воруйте все: "Роскосмос" не будет у себя проводить революций
Общество
Роспотребнадзор объяснил вспышки кори заграничной инфекцией
Любовь Степушова Диалог с Путиным: "мельком" о "региональном" протесте Любовь Степушова Игорь Буккер Сновидения: ночное кино для души и тела Игорь Буккер Руслан Веснянко Троеязычие Украины: государственный, реальный, родной Руслан Веснянко
Комментарии
"Марш верности": армия Венесуэлы ждет США с оружием в руках
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Максим Резник вымогал взятки со строительных компаний?
Лукашенко "без проблем" возьмет кредит у Запада в случае отказа России
Британцы раскритиковали ВВС страны за сопровождение самолетов РФ над Балтикой
Опрос на Украине: 75% украинцев ждут от Зеленского переговоров с Путиным
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Бывший депутат Госдумы РФ Пономарев получил гражданство Украины
Федерация футбола Украины приняла решение о переименовании
Пасечник: почти все жители ЛНР хотят получить российское гражданство
"Марш верности": армия Венесуэлы ждет США с оружием в руках
Москва предлагает Вашингтону заключить соглашение о невмешательстве
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Константин Костин: в политической мотивации людей глобальные темы уступают место повседневным
Кучма назвал источником проблем Украины "написанную в Москве" историю страны
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Бывший депутат Госдумы РФ Пономарев получил гражданство Украины
Шойгу раскритиковал российские учебники географии
Россия не будет приглашена на инаугурацию Зеленского
История и современность Все >
Мужчина умер после того, как застрял головой между сидениями в кинотеатре
Мужчина умер после того, как застрял головой между сидениями в кинотеатре
История любви Анны Болейн и Генриха VIII
История любви Анны Болейн и Генриха VIII
Британцы раскритиковали ВВС страны за сопровождение самолетов РФ над Балтикой
Британцы раскритиковали ВВС страны за сопровождение самолетов РФ над Балтикой
СМИ: у полковников ФСБ изъяли драгоценности и наличные на 12 млрд рублей
СМИ: у полковников ФСБ изъяли драгоценности и наличные на 12 млрд рублей
Женщины-воины в мировой истории
Женщины-воины в мировой истории
ВВС США испытали бомбардировщик B-2 и сбросили две бомбы по 13 тонн
ВВС США испытали бомбардировщик B-2 и сбросили две бомбы по 13 тонн
Первая Северная война: Россия взяла реванш у Швеции, но отказалась от всех успехов
Первая Северная война: Россия взяла реванш у Швеции, но отказалась от всех успехов
Как Анна Иоанновна уберегла российский флот от гибели
Как Анна Иоанновна уберегла российский флот от гибели
Адвокат депутата Резника внимательно наблюдал, как жена травокура отдувается за наркоскандал в полиции
Адвокат депутата Резника внимательно наблюдал, как жена травокура отдувается за наркоскандал в полиции
Западные СМИ рассказали о бабулях Путина
Западные СМИ рассказали о бабулях Путина
Домашнее Все >
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Болезни клубники и ее лечение
Вредители и болезни
Болезни клубники и ее лечение
Советы по укладке искусственного газона
Ландшафтный дизайн
Советы по укладке искусственного газона
Как вырастить редис сорта Жара
Овощи
Как вырастить редис сорта Жара
Женщина не чувствует холод и более 10 лет обходится без зимней одежды
Женщина не чувствует холод и более 10 лет обходится без зимней одежды
На Мадагаскаре четыре человека умерли от отравления мясом черепахи
На Мадагаскаре четыре человека умерли от отравления мясом черепахи
Ксения Собчак рассказывает о спектакле "Иранская конференция"
Ксения Собчак рассказывает о спектакле "Иранская конференция"
Олешко пожаловался на тяжелый рабочий график
Олешко пожаловался на тяжелый рабочий график
Как стать хорошей подругой? Несколько простых советов
Как стать хорошей подругой? Несколько простых советов
Полина Гагарина представила новый образ
Полина Гагарина представила новый образ
Дженнифер Энистон помолодела
Дженнифер Энистон помолодела
Свежий летний Look от Валерии
Свежий летний Look от Валерии
Чудодейственные свойства алоэ вера
Чудодейственные свойства алоэ вера
Ученые создали слуховой аппарат, управляемый мозгом
Ученые создали слуховой аппарат, управляемый мозгом
Мужское Все >
Игра мормышкой в среднем слое воды
Игра мормышкой в среднем слое воды
Удивительный морской конек
Удивительный морской конек
Как оформить дизайн ТВ-зоны в квартире?
Как оформить дизайн ТВ-зоны в квартире?
Кухня в стиле прованс: впускаем в интерьер лето
Кухня в стиле прованс: впускаем в интерьер лето
Как использовать бархат в интерьере?
Как использовать бархат в интерьере?
Правило сочетания цветов в интерьере: 60-30-10
Правило сочетания цветов в интерьере: 60-30-10
Что можно сделать из дерева, или Оригинальные элементы декора для интерьера
Что можно сделать из дерева, или Оригинальные элементы декора для интерьера
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Новости спорта
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Популярные виды спорта в Германии
Новости спорта
Популярные виды спорта в Германии
Как быстро похудеть без ущерба для здоровья?
Новости спорта
Как быстро похудеть без ущерба для здоровья?
Что такое игра джай-алай?
Новости спорта
Что такое игра джай-алай?
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто

Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.

Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Евросоюз
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Новости Украины
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Грязная статистика США: секс-торговля детьми
США и Канада. Новости и аналитика
Грязная статистика США: секс-торговля детьми
Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" - эксперт
Ближний Восток
Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" - эксперт
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
За попыткой переворота в Венесуэле стоит ЦРУ
Южная Америка
За попыткой переворота в Венесуэле стоит ЦРУ
Сенатор пояснил, почему ЕС отказался от санкций против России
Новости Украины
Сенатор пояснил, почему ЕС отказался от санкций против России
Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса
Новости Украины
Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ