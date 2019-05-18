Granta возглавила рейтинг самых популярных в России авто с "механикой"

LADA Granta заняла первое место в рейтинге самых популярных новых автомобилей с механической коробкой передач в России за первые месяцы текущего года.



Тест-драйв Lada Granta / Лада Гранта

Список составили специалисты аналитического агентства "Автостат".

За первые месяцы 2019 года в России было продано 25,8 тысяч автомобилей LADA Granta, отмечают автоэксперты.

На втором месте рейтинга оказалась LADA Vesta. Таких машин в стране продали 25,3 тысячи.

На третьем же месте оказалась LADA Largus. Таких машин, сообщает "Автостат", продали 9,4 тысячи.

В десятку самых популярных автомобилей также попали LADA 4X4, Renault Duster, Renault Logan, KIA RIO, LADA Xray, Chevrolet Niva и Volkswagen Polo.