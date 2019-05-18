Toyota ответила на обвинения Вашингтона в угрозе нацбезопаности США

Японский автоконцерн Toyota Motor Corporation обратил внимание общественности на значительный вклад компании в экономику США.
Это заявление стало ответом Toyota на обвинения Соединенных Штатов Америки в том, что импорт автомобилей якобы угрожает национальной безопасности страны.
Сегодня, отметили в Японии, по дорогам США ездят порядка 36 миллионов автомобилей Toyota и Lexus. Практически у каждого американца, заявили специалисты, есть история, связанная с японскими автомобилями.
Toyota Motor Corporation не является угрозой нацбезопасности США, указали в компании.
Напомним, что Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в далеком 1937 году.
Штаб-квартира концерна находится в городе Тойота, префектура Айти.
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