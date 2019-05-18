Toyota ответила на обвинения Вашингтона в угрозе нацбезопаности США

Японский автоконцерн Toyota Motor Corporation обратил внимание общественности на значительный вклад компании в экономику США.



Toyota Land Cruiser Prado. и за что его любить?

Это заявление стало ответом Toyota на обвинения Соединенных Штатов Америки в том, что импорт автомобилей якобы угрожает национальной безопасности страны.

Сегодня, отметили в Японии, по дорогам США ездят порядка 36 миллионов автомобилей Toyota и Lexus. Практически у каждого американца, заявили специалисты, есть история, связанная с японскими автомобилями.

Toyota Motor Corporation не является угрозой нацбезопасности США, указали в компании.

Напомним, что Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в далеком 1937 году.

Штаб-квартира концерна находится в городе Тойота, префектура Айти.