АвтоВАЗ отзывает 32 тысячи автомобилей Lada Largus из-за дефекта тормозной системы

АвтоВАЗ разработал программу по устранению неисправностей тормозных систем новых автомобилей Lada Largus. Компания планирует отозвать более 32 тысяч автомобилей.



2012 Lada Largus

Специалисты компании установили, что в моделях, реализуемых с ноября 2017 года могло наблюдаться смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов. Это приводило к необходимости повышенных усилий на педаль тормоза. Компания планирует осуществить ремонт неисправностей бесплатно.

Владельцев автомобилей Lada Largus уже начали извещать по телефону и почте.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об аналогичной ситуации в 2013 году. Тогда АвтоВАЗ также был вынужден отозвать более 30 тысяч автомобилей Lada Granta из-за дефекта тормозной системы.

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