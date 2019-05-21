Специалисты будут следить за состоянием российских дорог с помощью дронов

Система мониторинга состояния дорог в режиме реального времени может появиться в России уже в 2021-м году.



В России планируют покрыть дороги «суперасфальтом» / Новости от 14.02.2019 06:46

Об этом РИА сообщили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет".

Так, отметили специалисты, в рамках мониторинга состояния дорог будут тщательно выискиваться не только физические их повреждения, но и степень их загрязнения.

В пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" указали на то, что мониторинг российских дорог будет осуществляться как с камер, установленных на общественном транспорте и видеорегистраторов граждан, так и при помощи дронов.

Собранная подобным образом информация, обещают специалисты, будет в кратчайшие сроки анализироваться искусственным интеллектом, а затем отправляться губернаторам регионов и в фирмы, ответственные за состояние дорог.