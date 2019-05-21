Специалисты будут следить за состоянием российских дорог с помощью дронов

Система мониторинга состояния дорог в режиме реального времени может появиться в России уже в 2021-м году.
Об этом РИА сообщили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет".
Так, отметили специалисты, в рамках мониторинга состояния дорог будут тщательно выискиваться не только физические их повреждения, но и степень их загрязнения.
В пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" указали на то, что мониторинг российских дорог будет осуществляться как с камер, установленных на общественном транспорте и видеорегистраторов граждан, так и при помощи дронов.
Собранная подобным образом информация, обещают специалисты, будет в кратчайшие сроки анализироваться искусственным интеллектом, а затем отправляться губернаторам регионов и в фирмы, ответственные за состояние дорог.
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