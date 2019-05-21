Неправильный ввод данных возглавил рейтинг распространенных ошибок при парковке

Неправильный ввод данных при оплате парковки — наиболее распространенная ошибка среди автовладельцев.



Водителям в Москве помогут разобраться в новых правилах парковки / Новости от 05.12.2018 14:06

Об этом сообщает пресс-служба администратора московского парковочного пространства.

Автомобилистам, указывают специалисты, необходимо быть внимательнее при вводе данных. Часто, поясняют они, водители, например, путают коды регионов.

Но это не единственная ошибка столичных автовладельцев. Невнимательные автомобилисты часто занимают места для грузовиков и автобусов, а также оплачивают парковку не в той зоне или после того, как предназначенные для этого 5 минут уже истекли.