На дорогах России появится шумовая разметка.
Об этом заявил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов.
Шумовую разметку разместят там, указал Носов, где нельзя ставить барьерные ограничения.
При пересечении разметки подобного толка автомобиль начинает трясти. Это предостерегает водителя от выезда на встречную полосу движения.
Такая разметка, указал Евгений Носов, в текущем году уже была установлена в ряде регионов Российской Федерации.
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