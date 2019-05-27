В России начнут выслеживать лишенных прав автомобилистов с помощью камер

В Российской Федерации могут начать выслеживать лишенных водительских прав автомобилистов с помощью камер.



В России планируют покрыть дороги «суперасфальтом» / Новости от 14.02.2019 06:46

К разработке сервиса слежения уже приступила межправительственная рабочая группа НТИ "Автонет".

Поиск будет производиться при помощи камер видеофиксации нарушений ПДД. Сначала операторы проанализируют базу ФИС ГИБДД по административным делам для поиска зарегистрированных автомобильных номеров, владельцы которых были лишены водительских прав. После специалисты обнаружат точное местонахождение автомобиля и при необходимости сообщат сотрудникам ГИБДД о правонарушении.

Примечательно, что многие эксперты и средства массовой информации уже выступили резко против нововведения. Так, считают многие из них, если даже проект окажется эффективным, то так или иначе он все равно будет нарушать конституционные права граждан Российской Федерации. Слежка за автомобилем человека, напоминают они, нарушает, например, федеральный закон "О персональных данных".

В общей сложности на сервис слежения планируется потратить три миллиарда рублей государственного бюджета. Проект планируют внедрить в течение нескольких ближайших лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на дорогах России появится шумовая разметка.