Иностранные компании не смогут предоставлять услуги такси в России

Иностранные таксомоторные компании не смогут предоставлять свои услуги на территории Российской Федерации.



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Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

По его словам, соответствующие поправки уже были внесены в закон об агрегаторах такси.

Также, рассказал специалист, юридическое лицо, предоставляющее услуги такси в Росси, не может являться и филиалом какой-либо иностранной компании. Российские компании с российским капиталом, указал Евгений Москвичев.

Отметим, что закон, регламентирующий деятельность таксомоторных компаний, по словам Москвичева, должен вступить в силу уже в текущем году.