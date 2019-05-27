Иностранные таксомоторные компании не смогут предоставлять свои услуги на территории Российской Федерации.
Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
По его словам, соответствующие поправки уже были внесены в закон об агрегаторах такси.
Также, рассказал специалист, юридическое лицо, предоставляющее услуги такси в Росси, не может являться и филиалом какой-либо иностранной компании. Российские компании с российским капиталом, указал Евгений Москвичев.
Отметим, что закон, регламентирующий деятельность таксомоторных компаний, по словам Москвичева, должен вступить в силу уже в текущем году.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
Зачем полиция Грузии 9 мая 2019 года конфисковала у демонстрантов флаг Победы? Почему Хартия свободы Грузии пытается запретить коммунистическую символику и идеологию? Что останется от свободы после запрета на мысли? И что предлагается взамен? Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.