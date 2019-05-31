Сенатор из Санкт-Петербурга Владимир Петров предложил МВД полностью запретить тонировку автомобилей с целью повысить уровень антитеррористической безопасности. Ведомство поддержало инициативу сенатора и теперь прорабатывает такую возможность с Госдумой.
В ближайшее время представители МВД обсудят идею с рабочей группой при комитете Государственной думы по госстроительству и законодательству.
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