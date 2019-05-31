Сенатор предложил запретить тонировку автомобилей - ГД и МВД не против

Сенатор из Санкт-Петербурга Владимир Петров предложил МВД полностью запретить тонировку автомобилей с целью повысить уровень антитеррористической безопасности. Ведомство поддержало инициативу сенатора и теперь прорабатывает такую возможность с Госдумой.



Операция «Тонировка»: в Кыргызстане штрафуют водителей авто с темными стеклами / Новости от 22.01.2019 15:47

В ближайшее время представители МВД обсудят идею с рабочей группой при комитете Государственной думы по госстроительству и законодательству.