Эксперты: власть ужесточит правила прохождения техосмотра

Через год получение диагностической карты без посещения пункта техосмотра будет практически невозможно.



Техосмотр под видео: для чего ужесточают процедуру ТО / Новости от 14.08.2018 17:26

Это является главной целью поправок в российское законодательство, отмечает otvprim.

На сегодняшний день, указывают авторы материала, диагностические материалы как бонус к полюсу ОСАГО можно приобрести менее, чем за 1000 рублей.

В тексте новых поправок говорится, что отныне на техосмотр обязаны приезжать все. Для фиксации явки в пункт специалист пункта техосмотра будет фотографировать автомобиль и прикладывать полученный снимок к диагностической карте.

Изменится, сообщает otvprim, и пропускная способность в пунктах прохождения техосмотра. Сегодня компании за сутки оформляют сотни диагностических карт. Согласно закону же, на каждую машину отведено 45 минут осмотра. Очевидно, что в нынешней ситуации никто не проводит полноценную процедуру. Методику расчета пропускной способности автомобилей возложат на исполнительный орган власти, какой именно — пока неизвестно.