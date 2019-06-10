Через год получение диагностической карты без посещения пункта техосмотра будет практически невозможно.
Это является главной целью поправок в российское законодательство, отмечает otvprim.
На сегодняшний день, указывают авторы материала, диагностические материалы как бонус к полюсу ОСАГО можно приобрести менее, чем за 1000 рублей.
В тексте новых поправок говорится, что отныне на техосмотр обязаны приезжать все. Для фиксации явки в пункт специалист пункта техосмотра будет фотографировать автомобиль и прикладывать полученный снимок к диагностической карте.
Изменится, сообщает otvprim, и пропускная способность в пунктах прохождения техосмотра. Сегодня компании за сутки оформляют сотни диагностических карт. Согласно закону же, на каждую машину отведено 45 минут осмотра. Очевидно, что в нынешней ситуации никто не проводит полноценную процедуру. Методику расчета пропускной способности автомобилей возложат на исполнительный орган власти, какой именно — пока неизвестно.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерреш.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.