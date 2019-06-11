Московские таксисты начали массово игнорировать заказы в центре города из-за большого количества знаков запрещающих остановку. Стоянка на запрещенном месте более десяти секунд чревата штрафом в 3 тысячи рублей.
Таксисты утверждают, что сами пассажиры равнодушно относятся к правилам дорожного движения. Когда водитель просит клиента подойти в положенное для посадки место, то обычно получает отказ.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.