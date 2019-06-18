СМИ: распространенным способом обмана водителей является предложение "посторожить" авто

Мошенники изобретают все новые способы обмана российских автомобилистов.



Задержаны мошенники, обманувшие автомобилистов на полмиллиарда рублей — видео / Новости от 17.05.2019 07:59

О некоторых из них рассказало издание "Аргументы и факты".

Одним из самых распространенных на сегодняшний день способов обмана владельцев автомобилей, пишут авторы материала, является надевание на оставленную без присмотра машину кодовый либо обычный замок.

Ехать с замком можно, но при движении будет царапаться тормозная колодка или же, например, диск.

К замку обычно прилагается записка, оставляемая мошенниками чаще всего под дворниками авто. В ней злоумышленники предлагают перевести определенную сумму средств на указанный номер телефона. Взамен же мошенники обещают жертве прислать номер кодового замка или же объяснить, где спрятан ключ.

Также мошенники практикуют и скручивание номеров на автостоянках. Схема схожая - в оставленной водителю записке указаны номер телефона и сумма, которую преступники хотят заиметь. Если жертва переводит деньги, то мошенники сообщают ему, где именно спрятаны номера его авто.

Иногда также мошенники предлагают незадачливому автолюбителю "посторожить" машину. Не бесплатно, разумеется - за 500, например, рублей. Если водитель согласится, то преступник заработает денег.

Но если же откажется, то по возвращению обнаружит, что у его автомобиля проколоты колеса или же, например, разбиты фары.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мошенник сам рассказал в Instagram о способах обмана автомобилистов.

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