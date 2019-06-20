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Источник Правда.Ру

Власть хочет штрафовать водителей, которые пользуются платными дорогами бесплатно

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Правительство Российской Федерации выступило с предложение ввести штраф до 2,5 тысяч рублей за водителей, что пользуются платной дорогой, но не платят за нее.


Минтранс ужесточит штрафы за нарушения ПДД. Что теперь не простят водителям? / Новости от 15.02.2019 20:00

О планах российских властей сообщает "Парламентская газета".

Согласно предоставленной информации, сегодня, 20 июля, инициативу правительства рассмотрит Совет президента РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Для штрафования водителей предлагают использовать систему "свободный поток" с постоплатой.

Сообщается, что собранные при штрафовании деньги в полном объеме пойдут в бюджеты российских регионов.

Напомним, что на сегодняшний день в РФ платные дороги протяженностью более 1,3 тысячи километров есть в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

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