В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол

В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на автомобиле.



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Депутаты от партии ЛДПР — инициаторы законопроекта — считают, что тонирование стекол вещь необходимая. Это, указывают народные избранники, якобы позволяет сделать транспортное средства комфортнее и безопаснее.

Также, отмечают авторы документа, тонирование стекол в автомобиле позволяет, например, экономить деньги — в летнее время года на кондиционер в машине из-за меньшего количества света ложится меньшая нагрузка, поясняют они.

Депутаты фракции ЛДПР также отмечают, что тонировка — международная обыденная практика.

К тому же, считают авторы документа, полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является защитой от получения штрафа — приборы для замеров светонепроницаемости имеют ощутимые погрешности в работе.

Напомним, что на сегодняшний день штраф за тонированные стекла на автомобиле составляет 500 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты перечислили новые способы обмана незадачливых и доверчивых автомобилистов.

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