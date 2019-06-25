Мошенники продают фальшивые "зеленые карты"

Массовое мошенничество в сфере автострахования: преступники, выдающие себя за страховых агентов, продают автомобилистам фальшивые "зеленые карты" и придуманные "иностранные полисы" для выезда за границу



Мошенники подделывали полисы ОСАГО

В летний сезон становится все больше путешественников, выезжающих за рубеж на своих автомобилях, а это означает, что спрос на "зеленые карты" (эквивалент российского ОСАГО на территории многих стран мира) возрастает. Мошенники, осознав потребность автомобилистов в заграничной страховке, не упустили возможность заработать на продаже фальшивых полисов.

Страховые мошенники продают некие "страховые сертификаты" под видом "зеленых карт" иностранного происхождения — литовских, болгарских, турецких или черногорских. Склонить к покупке такого полиса неразборчивого покупателя достаточно просто — они стоят гораздо дешевле, и, по словам мошенников, являются такими же легальными документами, как и "зеленая карта".

Страховой союз произвел проверку одного из интернет-порталов, продающих фальшивые страховые полисы при помощи органов внутренних дел и прокуратуры. В результате проверки выяснилось, что организация не ведет никакой хозяйственной деятельности, что доказывает ее фиктивность, а сам сайт был зарегистрирован за рубежом.

Страховые эксперты предупреждают, что, покупая такие страховые сертификаты, водители не исполняют свои обязательства по страхованию гражданской ответственности. Напротив, у автовладельцев могут возникнуть серьезные проблемы: при проверке на границе власти могут запретить въезд в страну; при аварии возмещать ущерб придется за счет собственных средств; в некоторых странах за пользование поддельными документами по страхованию предусмотрено уголовное наказание или большой денежный штраф.

"Бороться со страховым мошенничеством необходимо силами не только правоохранительных органов, но и самих граждан. Я считаю, что чем больше покупатели осведомлены о том, как выбрать страховую компанию, как купить настоящий полис и как проверить его подлинность, а также как распознать мошенников и фиктивные договоры страхования, тем меньше будет страховых мошенников — их услуги будут просто не востребованы", — высказал свою точку зрения вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Чтобы обезопасить себя от обмана со стороны страховых мошенников, нужно придерживаться нескольких правил:

1. Прежде чем совершить покупку "зеленой карты" убедитесь, что этот страховщик входит в список компаний, имеющих полномочия на его продажу. В России всего 9 страховых компаний, которые могут продавать такой вид страховок.

2. Если вы покупаете страховку не в офисе компании, а у страхового брокера, то он обязан предъявить вам удостоверение, подтверждающее, что является агентом компании.

3. Помните, что аналогов "зеленой карты" нет. Если некая страховая компания предлагает вам приобрести страховой полис, аналогичный "зеленой карте" — это обман.

4. Как правило, на "зеленую карту" не распространяются никакие скидки. Если вам предлагают купить такую страховку по сниженной цене, то, скорее всего, вас пытаются обмануть.

5. Внимательно проверяйте внесенную информацию в бланк полиса. Например, срок действия полиса не может длиться менее 15 дней — это минимальный срок. Также нужно внимательно проверить все 4 страницы полиса — на них должна быть одинаковая информация.

6. Проверьте номер "зеленой карты" на официальном сайте страховой компании, у которой вы приобрели полис.

7. Проверьте бланк с помощью ультрафиолетовой лампы. Номер "зеленой карты" имеет зеленое свечение.

К сожалению, страховое мошенничество с каждым годом только набирает обороты, поэтому автомобилистам нужно быть крайне внимательны при покупке страхового полиса. Водители должны относиться к этому вопросу ответственно: изучить все предложения на рынке, выбрать страховую компанию с именем и большим стажем, а также повышать собственный уровень финансовой грамотности — в таком случае есть шанс уберечься от действий страховых мошенников.

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