ГИБДД может лишать прав водителей с нечитаемыми номерами

Пленум Верховного суда России разъяснил порядок применения 12-й главы КоАП о наказаниях на нарушение правил дорожного движения. Теперь водителей смогут лишать прав за то, что они умышленно закрыли номерной знак автомобиля грязью, снегом, листвой, листом бумаги или другим предметом.



ГИБДД Екатеринбурга вышла на борьбу с грязными автомобильными номерами / Новости от 05.04.2019 18:39

Также мерой пресечения может быть штраф в размере до 5 тысяч рублей. Права у водителя изымут в том случае, если сотрудники ГАИ смогут доказать преднамеренное скрытие госномера. Если номерной знак стал нечитаемым по непредвиденным обстоятельствам, то водителю грозит штраф в размере 500 рублей.