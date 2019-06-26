Президент РФ Владимир Путин раскритиковал скрытие камер видеонаблюдения на дорогах. По его словам, это противоречит смыслу их установки.
"Важно помнить, с какой целью камеры устанавливаются на дорогах. Не для того, чтобы зафиксировать нарушение со стороны и предъявить водителю штраф, а чтобы дисциплинировать участников движения и не допустить травматизма. Поэтому не нужно эти камеры прятать", - пояснил президент на заседании Госсовета.
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