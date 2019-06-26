Владимир Путин призвал не прятать дорожные камеры от автомобилистов

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал скрытие камер видеонаблюдения на дорогах. По его словам, это противоречит смыслу их установки.



Камеры видеофиксации на дорогах приравняют к светофорам и разметке / Новости от 13.06.2019 09:51

"Важно помнить, с какой целью камеры устанавливаются на дорогах. Не для того, чтобы зафиксировать нарушение со стороны и предъявить водителю штраф, а чтобы дисциплинировать участников движения и не допустить травматизма. Поэтому не нужно эти камеры прятать", - пояснил президент на заседании Госсовета.