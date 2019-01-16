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Источник Правда.Ру

Изменения экзамена в ГИБДД: что в лоб, что по лбу - мнение

Авто

Государственная автомобильная инспекция разработала и направила законодателям ряд изменений в процессе получения водительских прав. В частности, теперь россиянам придется сдавать единый экзамен.

Как коснется ужесточение экзамена на права обычных россиян. 397211.jpeg

О том, как изменится процесс получения водительских прав для обычных россиян, "Правде.Ру" рассказал председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

"Я думаю, что изменения никак особенно не повлияют на безопасность и качество образования, потому что сегодня самый главный вопрос, как принимается экзамен. То есть, на мой взгляд, надо менять систему приема экзаменов, ее должна принимать независимая комиссия от ГИБДД и от кого бы то ни было, состоящая из опытных квалифицированных водителей, специалистов, которые понимают, что они завтра с этим сдающим экзамен будущим водителем окажутся на одной дороге. Пока эта система не изменится, будет сохраняться возможность обойти любые самые жесткие требования", — рассказал "Правде.Ру" Виктор Похмелкин.

Виктор Похмелкин отметил, что необходимо для повышения уровня квалификации водителей. По его мнению, стажер, сдающий экзамен, должен понимать, что это только начало обучения. Ежедневно ему нужно оттачивать свои навыки вождения, чтобы повышать безопасность движения.

"Извлекать опыт нужно из любой дорожной ситуации и думать на дороге обязательно. К сожалению, думать далеко не всегда учат. От глупости очень многие нарушения и дорожно-транспортные нарушения происходят. Поэтому тут проблема не только в автошколах", — пояснил "Правде.Ру" Виктор Похмелкин.

Также представитель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" высказался относительно инициативы объединить водительский экзамен, состоящий из практики в городе и на автодроме. По его словам, не важно, где стажер будет показывать свои начальные навыки, главное, чтобы он владел этими навыками.

"Важно, чтобы человек этими азами владел. Современные школы азы могут дать и дают, как правило, но если ты там обучался более-менее. А если просто заплатил за свой экзамен и получил права, вот тут все безобразия и начинаются. Вот что надо пресечь. А для этого, повторяю, нужны независимые комиссии, которые бы с ГИБДД не были связаны, как сегодня имеет место", — подчеркнул Виктор Валерьевич в интервью "Правде.Ру".

Виктор Похмелкин считает, что запрет на нахождение преподавателя автошколы во время сдачи экзамена никак не повлияет на формат экзамена и его результат, так как помощь более опытного водителя может потребоваться только в процессе подготовки. Во время экзамена стажер должен самостоятельно думать и принимать решения.

Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала об изменениях, которые будут внесены в правила сдачи экзамена на получение водительских прав.

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Темы авто Россия изменения законодательство водительские права экзамен по вождению
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