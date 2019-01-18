Каршеринг доставляет много хлопот операторам

В 2018 году один из крупных операторов каршеринга (авто напрокат) сообщил, что, по имеющимся у него данным, из его автомобилей были похищены 18 тысяч литров омывающей жидкости, 146 аккумуляторов, 14 сидений и 7 рулей.

Интересно, что в нескольких случаях вместо современных "баранок" хитроумные клиенты поменяли на старые, информирует интернет-портал Yoki.ru.

Сотрудники сервиса делают все, чтобы клиенту было удобно и комфортно: машины моют, заправляют — бери и пользуйся. Но прихватить с собой канистру "незамерзайки" или еще чего-либо — ну, просто очень хочется…

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, за год из каршеринговых авто пропали также 97 ковриков, 9 магнитол и 18 тысяч литров (!) омывающей жидкости.

Как поступает оператор каршеринга. Сначала он ищет того, кто пользовался последний раз, выясняют, когда именно пропала та или иная деталь. Затем арендатору могут выставить счет — он обязан оплатить компании убытки, это прописано в договоре.

Иногда машину сильно замусоривают. Мусор в машинах чаще всего оставляют пользователи столичного сервиса. К тому же нарушители взяли моду бросать машины в запрещенных местах.

Но самым невероятным случаем в прошлом году (да и, наверное, вообще за всю историю нашего каршеринга) стала нелегальная поездка компании арендаторов… в Абхазию.

Источник фото: minpromtorg.gov.ru

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