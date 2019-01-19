Эксперты составили рейтинг самых популярных в Москве авто

Эксперты проанализировали столичный автомобильный рынок и составили список самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год.
Так, оказалось, что в минувшем году наибольшей популярностью у жителей столицы России пользовалась иномарка KIA Rio. Автосалонам удалось продать порядка 13 тысяч автомобилей этой марки.
Пользуется спросом у москвичей и иномарка Volkswagen Polo. За прошлый год автодилеры продали почти 12 тысяч этих автомобилей.
Почетное третье место в рейтинге самых популярных автомобилей в Москве за 2018 года занимает Hyundai Solaris. Так, автосалоном удалось продать 8,8 тысяч автомобилей этой марки.
Составители рейтинга отметили, что у москвичей также пользуются популярностью и спросом Hyundai Creta, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan.
Отметим, что с 2019 года целый ряд отечественных автопроизводителей подняли цены на линейку своих товаров. Так, сообщается, что цены на автомобили повысили порядка трех десятков российских компаний. Увеличил цены на линейку своих товаров, например, Volkswagen. Компания повысила цены на 15-100 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что команда отечественных экспертов решила провести необычный эксперимент. Так, специалисты погрузили "Тойоту", "Ауди" и "Ладу" в самое настоящее болото на целый год. А затем достали автомобили со дна и попытались завезти.
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