В России резко выросло производство легковых автомобилей

Федеральная служба государственной статистики провела исследование и выяснила, что производство легковых автомобилей в России резко выросло.

Полученными в результате исследования данными российское ведомство поделилось со средствами массовой информации и общественностью.

Так, сообщают специалисты, в минувшем году отечественные автомобильные конвейеры выпустили порядка 1,6 миллиона легковых автомобилей. Примечательно, что до ноября 2018 года российские производители показывали очень низкие результаты. Так, за этот период по сравнению с 2017 годом производительность легковых автомобилей в стране упала на 19,2 %. Но после, указывают специалисты из Росстата, в декабре 2018 года, объемы производства легковых автомобилей резко увеличились и в течение одного-единственного месяца обогнали прошлогодние результаты на 17,7 %.

Также, что примечательно, в минувшем году в стране по сравнению с все тем же годом 2017-ым на 17,5% вырос выпуск автобусов. В 2018 года с конвейера вышли больше 30 тысяч экземпляров. Но, отмечают в Росстате, на 3,5 % в России снизилось производство грузовиков. Так, новых грузовых автомобилей в прошлом году появилось лишь 3 тысячи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты составили список самых популярных автомобилей у жителей российской столицы. Так, выяснилось, что москвичи предпочитают иномарки — например, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.

Читайте также:

Производство гибридных автомобилей в России