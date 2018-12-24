Многие водители рано или поздно замечают в салоне своего автомобиля устойчивый неприятный запах. Эксперты рассказали о том, с чем это может быть связано и как данную проблему устранить.
Так, например, указывают специалисты, зачастую во многих машинах пахнет бензином. Это свидетельствует об утечке в топливной системе автомобиля. При обнаружении этого запаха необходимо в срочном порядке отправить транспортное средство на диагностику, указывают эксперты.
Сразу же отправить авто в сервис стоит и при малейшем запахе машинного масла. В этом случае, скорее всего, подгорела смазка на раскаленных компонентах, заявляют эксперты. А запах гари, например, продолжают эксперты, может появиться из-за неполадок с тормозной колодкой.
Если же в салоне стоит устойчивый запах сцепления, то переживать не стоит, напоминают специалисты. Он возникает при пробуксовке колес либо из-за неправильного переключения передач. Запах сцепления исчезнет в скором времени сам по себе.
В автомобиле может пахнуть и сыростью. Чтобы избавиться от неприятного запаха, советуют эксперты, необходимо тщательно следить за работой системы кондиционирования, использовать ароматизаторы воздуха, а также регулярно прибирать в салоне своего автомобиля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что научно-популярный портал ScienceAlert составил рейтинг самых жутких и неприятных запахов в мире. Список возглавил запах сероводорода. Напомним, что так пахнут протухшие куриные яйца.
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